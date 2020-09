Flachi: “Fiorentina cambi modulo. Vlahovic farebbe bene ad andare via in prestito”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Speriamo che Amrabat dia geometrie alla squadra, ma secondo me è più un centrocampista esterno. Mi auguro anche che la Fiorentina cambi modulo perché deve diventare più pericolosa. Castrovilli? Spero vesta la maglia numero dieci, potrebbe diventare un giocatore importante per la Fiorentina. Se venisse schierato più avanti, potrebbe diventare più pericoloso. Vlahovic? Dipende se arriverà o no un grande attaccante. Se l’interesse del Verona fosse vero, farebbe bene ad andarci in prestito per crescere in esperienza perché è ancora acerbo, gli mancano i movimenti della prima punta.