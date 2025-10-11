FOTO – Gosens si carica in vista della ripresa: “Il lavoro paga, sempre”

Viola News
Gosens
Robin Gosens, rimasto al Viola Park perché non chiamato dalla Germania, si carica così in vista della ripresa del campionato
Redazione VN

L'esterno della Fiorentina, Robin Gosens, a lavoro al Viola Park in questi giorni di sosta insieme a tanti altri suoi compagni, è tra i giocatori visti maggiormente in difficoltà in questo avvio di stagione. Però, in vista della ripresa del campionato, si carica così su Instagram:

E alla fine come sempre: il lavoro paga, SEMPRE 🧘

