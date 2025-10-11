FOTO – Gosens si carica in vista della ripresa: “Il lavoro paga, sempre”

L'esterno della Fiorentina, Robin Gosens, a lavoro al Viola Park in questi giorni di sosta insieme a tanti altri suoi compagni, è tra i giocatori visti maggiormente in difficoltà in questo avvio di stagione. Però, in vista della ripresa del campionato, si carica così su Instagram:
E alla fine come sempre: il lavoro paga, SEMPRE 🧘
