In casa Fiorentina si è aperto un vero e proprio caso con il terzo errore dal dischetto arrivato nelle ultime quattro partite. Prima Bonaventura con il Sassuolo, poi Ikoné in Supercoppa contro il Napoli e adesso anche Nico Gonzalez contro l'Inter. Per l'attaccante argentino è il primo errore dal dischetto con indosso la maglia della Fiorentina, che come sempre, ha cercato di spiazzare il portiere, non riuscendoci però questa volta. Sui social, come di consueto ormai, a pochi secondi dalla fine della gara, non sono tardate ad arrivare le critiche per il giocatore viola. Questa volta, però, a farle sono stati dei tifosi juventini, sostenendo, vista la lotta scudetto aperta tra Inter e Juventus, di averlo sbagliato apposta. Di seguito abbiamo raccolto delle foto di alcuni commenti: