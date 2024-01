LE STRAGELLE – Dischetto maledetto, Aureliano bocciato, il selfie di Lautaro

4 al mercato viola. Ci sono ancora 4 giorni ma a questa squadra i rinforzi servivano subito. Venerdì a Lecce gli unici esterni disponibili potrebbero essere un Ikonè sempre più fuori fase e questo Gonzalez a scartamento ridotto. Anche Italiano pare innervosito: mette Milenkovic centravanti aggiunto (messaggio alla società?) e in sala stampa dribbla la domanda su cosa si aspetta dagli ultimi giorni di trattative.

7,5 a Simone Inzaghi. Dopo il primo trofeo in bacheca, la sua Inter operaia è di nuovo in testa alla classifica con una gara in meno. Quella di Firenze non è stata la prestazione più scintillante dei nerazzurri, ma i risultati gli danno ampiamente ragione.

8 a Lautaro Martinez. Al di là dei 19 gol in 19 partite di campionato e del consueto strapotere in zona gol, una cosa resta negli occhi della sua serata al Franchi. La gentilezza con l'invasore di campo a inizio ripresa. L'argentino si è lascia scattare un selfie come un turista qualsiasi per la gioia del ragazzino sfuggito ai (blandi) controlli.

