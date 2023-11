Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, ha postato sui social una foto che ha suscitato molti ricordi nei tifosi viola.

Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, ha postato sui social una foto che ha suscitato molti ricordi nei tifosi viola. Infatti, l'immagine ritrae lui, Batistuta e Roberto Baggio. Questo il messaggio: "Un grande onore riabbracciarvi in un occasione cosi bella in mezzo a tanti campioni. Noi siamo stati Firenze, noi siamo stati la fiorentina noi saremo sempre legati a quei colori".