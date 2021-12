FOTO – Fiorentina a lavoro: i migliori scatti della sessione di oggi

La squadra si è allenata oggi al centro sportivo "Davide Astori" in vista del rientro ufficiale in campo contro l'Udinese

Seconda giornata di allenamento per la Fiorentina dopo il rientro dalle mini ferie natalizie. La squadra si è allenata oggi al centro sportivo "Davide Astori" in vista del rientro ufficiale in campo contro l'Udinese in programma per il 6 gennaio.