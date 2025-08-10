FOTO – Fagioli: “Ottima amichevole in uno stadio fantastico. Avanti così”

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, a seguito dell'amichevole disputata dalla Fiorentina all'Old Trafford contro il Manchester United, ha pubblicato un post su Instagram per esprimere la sua soddisfazione sulla prestazione viola. Ecco di seguito il post pubblicato dal giocatore, mentre qui la descrizione: "Una bellissima amichevole in uno stadio fantastatico. Avanti ⚽️".
Il centrocampista viola ha giocato ieri 83' nel match dell'Old Trafford.
