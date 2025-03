FOTO – Dodo scherza: “Grande vittoria. Ora riposiamoci, ne ho bisogno”

Dopo la splendida vittoria per 3-0 sulla Juventus, per Palladino e i suoi è arrivato il momento di tirare un po' il fiato. La sosta servirà per ricaricare le batterie in vista del tour de force finale

La squadra di Palladino negli ultimi 4 giorni ha tirato fuori tutte le energie disponibili per rimontare, prima, il Panathinaikos negli ottavi di Conference e dominare, poi, con la Juventus al Franchi. Con la vittoria per 3-0 contro i rivali storici bianconeri, si è chiuso un periodo pesante per la Fiorentina, soprattutto sul piano fisico e mentale. Lo stesso Dodo, con un post Instagram, ha voluto far sapere quanto questa sosta sarà utile per ricaricare le batterie in vista del finale di stagione, che vedrà la squadra viola impegnata nella corsa al piazzamento europeo tramite campionato e al raggiungimento della terza finale consecutiva di Conference League. Ecco le parole di Dodo, affidate al suo profilo Instagram: "Una grande vittoria per una grande squadra, complimenti a tutti, continuiamo così, ora recuperiamo le energie. Ne ho bisogno". Corredate da una faccina che ride e un cuore viola