FOTO – Dodò esulta e carica i compagni: “Quanto sono orgoglioso di voi”

Non era semplice per la Fiorentina dover affrontare l'Empoli orfana di due dei suoi giocatori simbolo come Dodò e Kean. Nonostante questo i viola sono riusciti ad uscire coi tre punti dal derby toscano. E proprio lo stesso terzino brasiliano ha voluto celebrare la vittoria dei suoi compagni sui social network. "Che squadra, quanto sono orgoglioso di voi", scrive l'ex Shakhtar ancora alle prese con il recupero dopo l'operazione.