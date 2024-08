FOTO – De Gea, “indizio” social in stile Dragon Ball

David De Gea scalpita. Lo ha detto nella conferenza di presentazione e non è difficile da immaginare. Dopo oltre un anno di stop, il portiere spagnolo non vede l'ora di rimettere piede in campo per una partita ufficiale. E va letta, probabilmente, così la sua ultima storia instagram: l'immagine di Vegeta, personaggio inconfondibile di Dragon Ball. Uno dei grandi protagonisti della serie animata, quasi a voler dire - proviamo ad interpretare - che anche lui è pronto a (ri)prendersi la scena. E chissà che la partita di domani della Fiorentina in Conference League non sia l'occasione giusta per il debutto in maglia viola e l'inizio di questa nuova avventura.