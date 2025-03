FOTO – De Gea a Gudmundsson: “Continua a farli brutti bro, li adoro!”

La Fiorentina di Palladino, battendo la Juventus 3-0 è entrata di diritto nella storia viola e in più si è regalata la speranza di una lotta per le posizione europee fino all'ultima giornata. Ieri, dopo i vari festeggiamenti e le tante interviste, i calciatori viola si sono scatenati sui social, con foto e video della gara. Nei commenti dell'autore del bellissimo terzo gol della Fiorentina, Albert Gudmundsson, è spuntato anche quello del super portiere spagnolo, David De Gea. Il numero 43 ex United, con un espressione un po' più colorita di così ha scritto: "Continua a farli brutti fratello, li adoro!". Tutto corredato da una faccina che ride e un cuore viola. Ovviamente, il commento, si riferisce al bellissimo terzo gol dell'islandese, ma anche al fatto che l'ex Genoa al momento non ha ancora segnato gol facili. Ecco la foto: