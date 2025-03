Toni, Pepito Rossi e Batitutsta: tutti ad applaudire Gudmundsson e la Fiorentina

Albert Gudmundsson è il protagonista del momento in casa Fiorentina. Dopo una settimana straordinaria, segnata da gol pesanti contro Napoli, Panathinaikos e Juventus, l’islandese si è definitivamente preso la scena, conquistando tifosi e compagni. Con la sua rete contro i bianconeri, celebrata sotto la Curva Fiesole in delirio, Gudmundsson ha suggellato il suo ruolo chiave nella squadra di Palladino, dimostrando qualità e continuità.

Il numero 10 viola ha parlato della sua crescita e degli obiettivi della squadra, sottolineando l’importanza di mantenere alte le ambizioni sia in campionato che in Europa. Il Franchi gli ha reso omaggio con una standing ovation al momento della sostituzione, un tributo che conferma quanto sia ormai un idolo per i tifosi. Con sei gol in Serie A e due in Conference League, Gudmundsson si sta imponendo come uno dei leader tecnici della squadra, costruendo anche un’ottima intesa con Moise Kean.