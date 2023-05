FOTO – Castrovilli festeggia il gol… sotto il Duomo!

Gaetano Castrovilli è tornato al gol in Serie A ed ha festeggiato sui social pubblicando su Instagram una grafica che lo ritrae ai piedi del cupolone

Gaetano Castrovilli è tornato a segnare anche in Serie A, realizzando la prima rete della goleada contro la Sampdoria. Per festeggiare il centrocampista ha anche pubblicato su Instagram un post di un suo fan, il quale ha creato una grafica ad hoc per l'occasione. Ecco di seguito l'immagine.