Cecchi: “Castrovilli corregge il destino, ora balliamo sulla sinfonia di coppa”

"In una gara che poteva rischiare la stonatura, la Fiorentina ha messo in mostra una prestazione corale grazie anche al giocatore più musicale in campo. Castrovilli, ovvero la rivincita con la fortuna. Per il gravissimo infortunio avuto, si pensava che questo per lui potesse essere un campionato di transizione, di piccoli spezzoni e poco più. Invece lui sta bruciando i tempi, raccontando di una rabbia positiva dentro con la quale sta correggendo il destino. Qualcosa di buono. Perché nel finale di questa stagione «Castro il ballerino» può davvero rappresentare la nota in più, l’armonia giusta per scrivere magari una sinfonia di coppa. Roba che a Firenze non stonerebbe per niente".