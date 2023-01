FOTO – Cabral: “Non volevamo cominciare così quest’anno, ma miglioreremo”

King Arthur è contento per il gol, ma sperava in un esito diverso

Arthur Cabral è stato artefice di una bella prestazione oggi in Fiorentina-Monza, con l'attaccante brasiliano che ha anche timbrato il cartellino siglando un eurogol. In serata il giocatore ha anche pubblicato un post su Instagram, dove si dice contento del gol realizzato ma non del risultato. Ecco la pubblicazione social della punta.