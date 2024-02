FOTO – Bonaventura celebra Kouamé e la Costa d’Avorio: “Scritta la storia”

Tutta la gioia di Jack per il suo grande amico

Grande gioia ieri sera per l'attaccante della Fiorentina Christian Kouamé, che ha fatto parte della cavalcata vincente della Costa d'Avorio nella Coppa d'Africa casalinga sollevata dopo aver battuto in finale la Nigeria per 2-1. Giacomo Bonaventura, uno dei giocatori che condivide lo spogliatoio viola da più tempo con Kouamé, ha voluto celebrarlo così attraverso una storia su Instagram: