FOTO – Biraghi e il gruppetto (nero)azzurro a Coverciano

Cristiano Biraghi è tornato in Nazionale con le prime convocazioni targate Luciano Spalletti. Il capitano della Fiorentina sta lavorando a Coverciano in vista dei due appuntamenti di qualificazione ai prossimi Europei, contro Macedonia del Nord e Ucraina. E oggi nelle stories di instagram ha postato due foto che lo ritraggono sorridente durante l'allenamento, la prima in compagnia di Bastoni e la seconda anche con gli altri interisti Darmian, Barella e Dimarco, oltre che Politano (pure lui ex nerazzurro).