FOTO – Belotti saluta la Roma: “Non dimenticherò mai il vostro supporto”

È arrivato ieri a Firenze e ha già avuto modo di salutare i suoi nuovi tifosi. Oggi, per Andrea Belotti è arrivato il momento anche di dire arrivederci ai tifosi della Roma. Il Gallo ha condiviso un post sul suo profilo Instagram dove ha dedicato belle parole ai supporter giallorossi che hanno ricambiato con affetto. "Grazie Roma, grazie per come mi hai accolto, per avermi fatto sentire parte di te, per avermi supportato anche nei momenti più difficili. Non lo dimenticherò mai! Ti auguro il meglio. Un abbraccio grande"