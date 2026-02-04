FOTO – Batistuta è a Firenze. Compleanno in città per il Re Leone

Gabriel Omar Batistuta è tornato a Firenze. L’ex bomber viola, simbolo eterno della Fiorentina, ha scelto la città che considera da sempre una seconda casa per celebrare il suo compleanno insieme agli amici più cari.

Batigol, che lo scorso 1° febbraio ha spento 57 candeline, ha organizzato una cena speciale di cui sono stati condivisi alcuni scatti sui social.