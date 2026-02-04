Gabriel Omar Batistuta è tornato a Firenze. L’ex bomber viola, simbolo eterno della Fiorentina, ha scelto la città che considera da sempre una seconda casa per celebrare il suo compleanno insieme agli amici più cari.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – Batistuta è a Firenze. Compleanno in città per il Re Leone
Lo scatto
FOTO – Batistuta è a Firenze. Compleanno in città per il Re Leone
Lo scatto che ritrae il re Leone in città
Batigol, che lo scorso 1° febbraio ha spento 57 candeline, ha organizzato una cena speciale di cui sono stati condivisi alcuni scatti sui social.
© RIPRODUZIONE RISERVATA