Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – Batistuta è a Firenze. Compleanno in città per il Re Leone

Lo scatto

FOTO – Batistuta è a Firenze. Compleanno in città per il Re Leone

FOTO – Batistuta è a Firenze. Compleanno in città per il Re Leone - immagine 1
Lo scatto che ritrae il re Leone in città
Redazione VN

Gabriel Omar Batistuta è tornato a Firenze. L’ex bomber viola, simbolo eterno della Fiorentina, ha scelto la città che considera da sempre una seconda casa per celebrare il suo compleanno insieme agli amici più cari.

Batigol, che lo scorso 1° febbraio ha spento 57 candeline, ha organizzato una cena speciale di cui sono stati condivisi alcuni scatti sui social.

Leggi anche
Immagini, video e storie: segui Violanews su INSTAGRAM! Siamo più di 46mila!
Attualità e bei ricordi sul nostro canale YouTube. Visitatelo

© RIPRODUZIONE RISERVATA