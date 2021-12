FOTO – Amrabat pensa già (solo) al Marocco e alla Coppa D’Africa

Amrabat è stato convocato dal Ct del Marocco Halilhodzić per la Coppa d'Africa, in Camerun. Il suo futuro è lontano da Firenze

Sofyan Amrabat è sempre più lontano da Firenze. E non soltanto per il ritorno a casa anzitempo. Un addio(?) anticipato a Firenze che gli ha fatto saltare la trasferta di Verona. Il centrocampista marocchino dimostra di essere già concentrato sulla Coppa d'Africa per il quale è stato convocato dal Ct Halilhodžić.