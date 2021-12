Coppa d’Africa, convocato un solo giocatore della Fiorentina

Il Marocco convoca Amrabat: già finita l'avventura a Firenze? Maleh e Duncan rimangono con Italiano

Il rischio di ritrovarsi un centrocampo decimato a causa della Coppa d'Africa è scongiurato per la Fiorentina. Dopo la mancata convocazione di Duncan da parte del Ghana, è stata diramata oggi la lista dei giocatori scelti dal Ct del Marocco. Presente Sofyan Amrabat mentre non è stato selezionato Youssuf Maleh, che dunque rimarrà a disposizione di Italiano. L'ex Verona si assenterà invece per circa un mese e, vista la situazione in chiave mercato, non è escluso che la sua avventura a Firenze sia già terminata, almeno per questa stagione.