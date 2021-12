Niente Coppa d’Africa per Duncan: il ct lo esclude dai preconvocati

Duncan resterà a Firenze durante il periodo della Coppa d'Africa: il ct del Ghana non lo ha convocato

A meno di sorprese clamorose, Alfred Duncan non andrà in Coppa D'Africa con la sua nazionale. Come riporta in un tweet la federazione ghanese, il centrocampista viola non è stato inserito nella lista dei preconvocati del ct Akonnor in vista della manifestazione che dovrebbe disputarsi a gennaio in Camerun. Il centrocampista viola resterà dunque a Firenze, al contrario dei compagni di reparto Maleh e Amrabat che risponderanno alla chiamata del Marocco