FOTO – Allenamento al Franchi per la Fiorentina: gli scatti della giornata

La squadra viola e lo staff tecnico guidato da Vincenzo Italiano proseguono la preparazione verso la sfida in programma domenica

Allenamento pomeridiano al Franchi oggi per la Fiorentina. La squadra viola e lo staff tecnico guidato da Vincenzo Italiano proseguono la preparazione verso la sfida in programma domenica prossima (ore 12:30) in casa della Salernitana.