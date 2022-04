D. Rossi avverte la Fiorentina: “Non sarà facile fare risultato a Salerno”

Il tecnico: "I granata devono cercare di fare punti anche contro avversari nettamente più forti sulla carta. L'Arechi spingerà la squadra"

Delio Rossi , intervistato da salernosport24.com, ha presentato così, da doppio ex, la sfida di domenica prossima tra Salernitana a e Fiorentina: "Sicuramente la Fiorentina parte nettamente favorita. In ogni caso, la Salernitana non può permettersi di fare calcoli se vuole raggiungere il sogno salvezza. I granata devono cercare di fare punti anche contro avversari nettamente più forti sulla carta, fermo restando che saranno determinati gli scontri diretti".

Il tecnico conclude: "Conosco la gente di Salerno e se i tifosi rispondono come hanno sempre fatto sarà un incentivo in più per la squadra. Sono convinto che il pubblico spingerà ancora di più ora che vede un barlume di speranza. Dunque per la Fiorentina non sarà facile fare risultato pieno a Salerno".