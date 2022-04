Comunicato Curva Salernitana: “Spettacolo di coriandoli, facciamo l’impresa”

La Curva Sud Siberiano lancia l'appello: "Gli ultimi risultati danno sostanza ai nostri sogni. Tutti allo stadio contro la Fiorentina"

Sta montando un clima di grande attesa a Salerno per la gara di domenica di campionato tra Salernitana e Fiorentina. E non potrebbe essere altrimenti viste le ultime due vittorie che hanno rianimato la squadra di Nicola nella corsa salvezza. E i gruppi organizzati dei tifosi granata preannunciano una coreografia, con un comunicato della Curva Sud Siberiano:

E adesso? E adesso come lo spieghi che le nostre speranze, i nostri sogni sono li a portata di mano? Noi ultras ci abbiamo sempre creduto e non abbiamo mai mollato. L’abbiamo sempre sostenuta. Noi inguaribili romantici. Ma questi ultimi quattro giorni adesso danno sostanza ai nostri sogni, consapevolezza alle nostre speranze, che ti fanno capire che il destino non è segnato, che ti danno la dimensione che lo spettacolo che finora abbiamo dato sugli spalti, la voce lasciata in ogni angolo d’Italia è servita a rimanere in vita!!!