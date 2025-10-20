Fagioli: “Solo insieme e uniti possiamo uscirne più velocemente possibile”

Il centrocampista viola Nicolò Fagioli ha scritto su Instagram per commentare il risultato di Milan-Fiorentina:
É difficile digerire la sconfitta di ieri e questo avvio di stagione. Ma solamente tutti insieme e uniti possiamo uscirne più velocemente possibile. A partire da giovedì in coppa
