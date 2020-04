In attesa di capire quando i calciatori potranno effettivamente tornare ad indossare gli scarpini, è stato definito il protocollo per la ripresa delle attività agonistiche (QUI nel dettaglio). Col prolungarsi della sosta in queste settimane, tifosi ed addetti ai lavori hanno imparato a conoscere un’altra forma di intrattenimento: quella delle sfide virtuali. Il mondo delle levette analogiche ha decisamente preso piede anche in casa Fiorentina, con Lirola, in particolare, grande protagonista. Domani sera un altro appuntamento con un match di esibizione, trasmesso sul canale Twitch ACF. I dettagli nel tweet qui sotto della società gigliata.

Dalle lunghe leve alle levette analogiche. Chiesa, Lirola, Sottil: una voglia matta di pallone