Il portiere spagnolo si è calato bene nella sua nuova realtà, nonostante abbia vissuto tantissime esperienze in carriera

David De Gea, con un messaggio non chiarissimo, ma abbastanza interpretabile (e ci scusiamo se alla fine il senso non fosse quello), ha voluto esprimere tutta la sua gioia nel vedere i tifosi della Fiorentina accompagnare il pullman viola allo stadio Franchi in occasione della gara poi pareggiata 2-2 contro il Monza: