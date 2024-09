Le parole dell'allenatore della Fiorentina sul ballottaggio in porta: per ora in campionato Terracciano, in coppa De Gea

Ha destato qualche perplessità la scelta di Raffaele Palladino di non confermare David De Gea in porta dopo la partita strepitosa giocata in Ungheria contro la Puskaks Akademia, eliminata dalla Conference League dalle sue parate. Dopo il pareggio 2-2 contro il Monza, il tecnico ha risposto così in merito in sala stampa: