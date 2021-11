E a gennaio occhio agli ‘esuberi’: Amrabat ha sempre mercato, Kokorin no

La rosa della Fiorentina presenta già giocatori in odore di cessione: da Amrabat a Kokorin, passando per i giovani in cerca di minutaggio

Redazione VN

Già in questa prima parte di stagione alcuni giocatori non sono riusciti a convincere al 100% Vincenzo Italiano e che, scrive il Corriere Fiorentino, potrebbero diventare pedine preziose da muovere sul tavolo delle trattative. Il primo nome è quello di Amrabat, che dopo un avvio incoraggiante è tornato in difficoltà e fa parte di quel reparto dove la Fiorentina può contare più di un "esubero". Per caratteristiche, il marocchino è quello che ha mostrato più difficoltà negli schemi del tecnico viola ed è un nome buono per eventuali scambi. Col Bologna per Orsolini, ma occhio anche a Juric che può offrire qualcosa in più di un semplice prestito.

Sempre per quel che riguarda il centrocampo, non è escluso che la Fiorentina non decida di sfruttare la seconda parte della stagione per far giocare con un po' più di continuità Maleh. Un altro giocatore in cerca di minuti è sicuramente Terzic. Il vice-Biraghi ha visto il campo pochissimo, e ci sarebbe su di lui l'interesse di Empoli e Sampdoria. Un capitolo a parte lo merita anche Kokorin: la missione impossibile è trovare qualcuno disposto a prenderlo, sia per l'ingaggio esoso di quasi due milioni che per le condizioni fisiche che rischiano di allontanare qualsiasi acquirente. La soluzione, secondo il quotidiano, potrebbe essere la rescissione se l'ex Zenit fosse d'accordo.