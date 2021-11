Kokorin, almeno l’impegno c’è: vicino il suo ritorno in campo

La forza di volontà c'è, o almeno così sembra. Kokorin si allena durante il giorno libero per cercare di tornare in campo

Era la vigilia di Venezia Fiorentina quando Aleksandar Kokorin ha accusato un problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi un mese. Nonostante le suo poche apparizioni in maglia viola non siano state all'altezza, il Corriere dello Sport sottolinea la forza di volontà del russo che nella giornata di ieri, giorno libero per la squadra, si è allenato lo stesso. La sua presenza contro il Milan sembra possibile, l'ultima parola spetterà come al solito a Italiano che lo valuterà per capire e davvero sarà in grado di dare una mano hai compagni.