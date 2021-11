FOTO – Kokorin “mostra i muscoli”, al Centro Sportivo anche nel giorno libero

Lo scatto social condiviso dal centravanti russo

Attraverso il profilo Instagram di Aleksandr Kokorin apprendiamo che l'attaccante russo, nonostante il giorno libero concesso alla squadra da Italiano, si è presentato ai campini. L'oggetto misterioso del reparto offensivo gigliato ha lavorato in palestra per proseguire il suo percorso di recupero in seguito alle noie muscolari che spesso lo hanno ostacolato nelle ultime settimane. Questo lo scatto pescato nelle IG Stories accompagnato dall'ironico sottotitolo: "Piacere di conoscerti".