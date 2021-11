Alvarez e Berardi, trattativa ‘semplice’: sul piatto tanti milioni senza indugi

Da Alvarez, passando per Berardi la strategia è chiara: la Fiorentina deve spendere per avere qualità e alternative

Gennaio si avvicina e i dirigenti viola dovranno intervenire per rinforzare la squadra in attacco dove la coperta è corta. La Nazione si concentra sugli obiettivi, in particolare sul preferito della dirigenza e non solo. La Fiorentina ha probabilmente una corsia preferenziale con il River Plate per Julian Alvarez, ma l'esplosione e i gol a raffica hanno aumentato clamorosamente la concorrenza per l'argentino, in Italia ed Europa. L'unica strategia per prenderlo sembra chiara: mettere sul piatto 20 milioni senza esitazioni, e anche qualcosa in più.