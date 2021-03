Dragowski ed Igor in vista del Milan: “Possiamo vincere, adesso serve continuità”

Consueto appuntamento con il Viola-blog condiviso dai canali ACF, protagonisti di oggi Dragowski ed Igor. Queste le loro parole:

IGOR – «Sto bene, sto lavorando con tranquillità. Il recupero dall’infortunio sta progredendo. Spero di poter tornare il prima possibile. Al momento sto utilizzando la palestra, la bici e la piscina per tenermi in forma. La squadra ha vissuto un periodo difficile, ma stiamo lavorando per migliorare. Possiamo fare di più, vogliamo dimostrarlo sul campo. Contro il Milan sarà una partita difficile ma possiamo vincere ed ottenere un bel risultato».

DRAGOWSKI – «Stiamo preparando la partita di domenica contro il Milan. Faremo di tutto per dare continuità ai nostri risultati. Ibrahimovic è sicuramente il giocatore più pericoloso nei rossoneri, ma non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare gli altri. Hanno tanti buoni giocatori in rosa».