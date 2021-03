Dal centro sportivo: buone notizie per Prandelli, recuperate due pedine

Come riportato da il Pentasport di Radio Bruno, la squadra viola oggi si è ritrovata come di consueto al centro sportivo per l’allenamento agli ordini di mister Prandelli. Buone notizie arrivano sui due acciaccati che fino a ieri si allenavano a parte, ovvero Amrabat e Biraghi. Entrambi, rientrati in gruppo a pieno ritmo, saranno a disposizione del tecnico per domenica anche se non potranno essere al 100%. Possibile una partenza dalla panchina. Discorso diverso per Kokorin. Il centravanti russo è a Roma per alcuni test fisici con l’obiettivo di proseguire il percorso di recupero che, ad oggi, appare lontano dal traguardo finale.

