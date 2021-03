Come raccolto dalla nostra redazione, Aleksandr Kokorin sta seguendo un programma di recupero personalizzato. Il calciatore russo in questi giorni si è spostato a Roma, col fine di svolgere test e prove fisiche specifiche per il suo rientro in campo. Kokorin non sarà a disposizione col Milan, le sue condizioni verranno monitorate e valutate durante la sosta.