Kokorin a Villa Stuart, visite approfondite. Serve tempo

La sosta arriva nel momento più difficile, e quindi migliore per resettare, per Kokorin: La Nazione annuncia che il russo ha messo nel mirino il finale di campionato per il rientro in campo e il rush finale della sua prima (mezza) stagione in Italia. Una lesione sovrapposta ad una vecchia cicatrice muscolare lo sta frenando, per questo un paio di giorni fa sono state fatte delle valutazioni approfondite a Roma, presso la clinica di Villa Stuart. L’impegno non manca, però ad oggi il piatto piange: solo 77 minuti in campo in tre presenze, e serve ancora tempo sebbene il recupero proceda.