Dopo il match con la Fiorentina, la Carrarese “ingaggia”… Jennifer Lopez

La squadra gialloblu toscana, visto la sconfitta per 2-0 maturata al Viola Park grazie alla doppietta di Moise Kean , è dovuta correre ai ripari il prima possibile sul mercato, ingaggiando in giornata... Jennifer Lopez. Ovviamente, in questo caso, è chiaro che l'acquisto dei carrarini non è stato importante sotto il punto di vista tecnico, ma sicuramente sotto quello della visibilità internazionale.

La stella del pop, infatti, si trova in Toscana, per via della sua unica data italiana del suo tour mondiale "Up All Night Live", che l'ha vista protagonista il 21 luglio a Lucca.