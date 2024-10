Dodò e il post social: insulti dai romanisti e il siparietto con Kayode

Dodò è sempre più un trascinatore della Fiorentina in campo, ma anche uomo spogliatoio e idolo dei tifosi (non quelli della Roma)

E' un Dodò scatenato, in campo e fuori. Il terzino brasiliano della Fiorentina, grande protagonista nel momento d'oro della squadra, ha condiviso come sempre fa sui suoi profili social alcuni scatti dell'ultima partita. E si è ritrovato preso di mira da molti tifosi della Roma, a seguito dello screzio avvenuto in campo con Lorenzo Pellegrini. "Uomo di m*", insulti alla madre e auguri di morte, il campionario peggiore che il mondo social sa offrire. Ma a noi piace sottolineare soprattutto lo scambio di battute con Kayode.