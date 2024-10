A Roma si scagliano contro Dodò: “Ha insultato Pellegrini”

Un battibecco in campo tra Dodò e Pellegrini è diventato virale. Il brasiliano della Fiorentina avrebbe rivolto un epiteto poco gentile al capitano della Roma: "Stai zitto, romano di m**" è il labiale immortalato in qualche frame e diffuso sui social. Nella Capitale sono stati in tanti a sottolineare il gesto, scagliandosi contro Dodò, definito maleducato e antisportivo. Sicuramente non una bella cosa ma, probabilmente, uno scatto dettato dalla tensione del match, per un Dodò che vive con grande trasporto emotivo le partite della Fiorentina.