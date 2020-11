Dabo impazzisce sui social: “Come godo!”. Poi augura il meglio a Fiorentina e Ribery

Si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, anche se non poteva essere presente da ex al Franchi poiché positivo al Coronavirus. Bryan Dabo impazzisce sui social, e al fischio finale di Fiorentina-Benevento commenta alla sua maniera sul profilo dei campani: “Come godo” preceduto dal consueto grido di battaglia “zio cane” che lo aveva contraddistinto anche nella sua esperienza a Firenze. Insomma, dopo mesi da comprimario e il successivo prestito a Ferrara, il nazionale burkinabè si è preso la sua personale rivincita. Ma sempre su Instagram, dedica una story anche alla Fiorentina, che recita “Spero il meglio per l’@acffiorentina. Forza @franckribery7” dopo l’infortunio muscolare del francese.

LA FRITTATA, LE UOVA E UNA FIORENTINA DA RIVOLTARE AL MEGLIO