Ribery: risentimento muscolare, ma niente lesioni

Domenica storta per Franck Ribery. Non solo per la brutta prestazione contro il Benevento e la susseguente sconfitta, ma anche per l’infortunio a causa del quale ha dovuto abbandonare il campo nella ripresa. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, si tratta di un risentimento muscolare, ma sono escluse lesioni. Nei prossimi giorni conosceremo i tempi di recupero. Ricordiamo che la Fiorentina sarà impegnata mercoledì contro l’Udinese in Coppa Italia alla Dacia Arena e domenica contro il Milan al Meazza.