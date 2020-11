Patrick Cutrone è entrato bene in partita con l’Udinese, dopo aver rivelato al termine dei tempi regolamentari Dusan Vlahovic. L’ex attaccante rossonero ha difeso il pallone decisivo per poi servirlo sul mancino di Tofol Montiel. Il numero 63 spera di risalire nelle gerarchie di Cesare Prandelli che, per adesso, gli ha preferito il serbo nell’undici titolare. Magari già a partire da domenica, quando tornerà a San Siro per affrontare la squadra dove è cresciuto: il Milan.