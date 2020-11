Sconcerti: “Vlahovic è una prima punta ma non un centravanti. Montiel? Mazzarri mi chiese di lui…”

Di seguito un estratto dell’intervento di Mario Sconcerti durante il Pentasport in onda questa sera sui microfoni di Radio Bruno: “Vlahovic per me è una prima punta, ma non un centravanti. Mi spiego con un esempio balordo, mi sembra un po’ come Gabbiadini: uno che ha un grande tiro ma poco senso della porta se lo metti in area. Secondo me Vlahovic sarebbe un’ottima prima punta ma con un altro attaccante che gli tolga il peso dell’area di rigore: lui è uno che deve partire da destra e rientrare con il sinistro. Montiel è uno che ha delle qualità tecniche molto rilevanti, ricordo che Mazzarri un paio di anni fa in occasione di Primavera tra Fiorentina e Torino mi chiamò e mi disse che ne era stato molto colpito”.

Ha poi continuato: “La gestione degli attaccanti della Fiorentina ultimamente non è stata buona; abbiamo bruciato Pedro, abbiamo bruciato Simeone, adesso non consideriamo Cutrone, che secondo me è l’unico centravanti vero in rosa. E a proposito della qualità complessiva della squadra… quando se ne parla bisogna sempre capire rispetto a che cosa: si intende che la qualità è buona rispetto alle prime sette? No, non lo è; smemai è buona rispetto a quelle dall’ottavo posto in giù. Io tanta qualità onestamente non la vedo“.