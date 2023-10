Curva Fiesole, tre giornate di celebrazione. E con la Juve grande coreografia

Tre giornate per ricordare la Curva Fiesole con vecchi vessilli ed una grande coreografia. Il cinquantesimo anniversario della nascita degli Ultras Viola sarà l'occasione nei prossimi match casalinghi per ricordare alcuni vecchi gruppi del tifo organizzato viola e si concluderà nella giornata del 5 novembre in occasione di Fiorentina-Juventus. In quel giorno il cuore caldo del tifo viola esporrà una coreografia celebrativa.