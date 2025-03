Cruciani sta con il tifo viola: “Coreografia geniale. Sono contrario alla multa”

"La multa di 50mila euro ricevuta dalla Fiorentina per la coreografia contro la Juventus non mi vede assolutamente d'accordo. Ma non perché penso che gridare allo stadio "Juve m...a" sia una cosa intelligente da fare, però allo stesso tempo ogni domenica vengono cantati questi cori o altri simili. Non vedo nessuna differenza tra cantarlo e scriverlo. E' davvero così diverso vederlo scritto in caratteri enormi, rispetto a sentirlo cantare da 30mila persone? Per me è ridicolo multare una società per questo motivo. Invece, è ovvio che i cori sull'Heysel sono tutto un altro discorso. In quel caso le persone vanno prese singolarmente e punite."