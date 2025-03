La coreografia diventa poster. In vendita a 10 euro per pagare le multe di domenica

La Curva è riuscita nel suo intento. Della coreografia "Juve m...a", in questi giorni, ne ha parlato tutta Italia. Rimarrà nella storia della rivalità tra le due tifoserie, sia per il risultato che poi si è andato a formare domenica 16 marzo, sia per tutte le polemiche che sono scaturite subito dopo aver smaltito la gioia per la roboante vittoria per 3-0. La coreografia adesso si evolverà, perché dai cartoncini utilizzati in Curva Ferrovia per formare questa famosa esclamazione, passerà ad un vero e proprio poster da conservare negli anni. Infatti le associazioni del tifo viola, tramite alcuni post condivisi sui social, hanno fatto sapere che a partire da oggi saranno disponibili in edizione limitata (ce ne saranno solo 1926 esemplari, un numero non certo casuale per il popolo viola) i poster della coreografia realizzata domenica. Il foglio che ritrae la scritta "Juve m...a" con i giocatori già posizionati sul terreno di gioco sarà in vendita presso tutte le associazioni del tifo al costo di 10 euro e il cui ricavato servirà per pagare le multe arrivate ad alcuni componenti del tifo organizzato dopo la sfida contro i bianconeri. Ecco il la foto condivisa dalle associazioni: