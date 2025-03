Dal Comune: “No ad azioni giudiziarie, la m**da non ha mai fatto male a nessuno”

Per il vicepresidente vicario del Consiglio comunale Alessandro Draghi non è il caso di fare una tragedia per quanto riguarda la coreografia.

Redazione VN 18 marzo 2025 (modifica il 18 marzo 2025 | 17:05)

Queste le dichiarazioni del vicepresidente vicario del Consiglio comunale Alessandro Draghi:

"Personalmente, rifiuto il politicamente corretto in tv, nel cinema, nell'arte e di conseguenza anche allo stadio. Ma qui non si tratta di come la pensi io, quanto di un dato oggettivo: la coreografia in curva la scorsa domenica sera non è una pericolosa minaccia, ma uno sfottò goliardico. La polemica resti sul livello calcistico e non invada il campo giudiziario. So che il club bianconero ha fatto rimostranze a FIGC e Lega Calcio.