"Vanoli è arrivato in una situazione disastrosa, psicologicamente il gruppo era morto. Vanoli doveva salvare la Fiorentina, e l'ha salvata. Bisogna essere riconoscenti, ha fatto un ottimo lavoro. Poi certo, se Paratici non lo ritenesse idoneo per la prossima stagione, ci starebbe. Ma non possiamo dire che Vanoli non abbia fatto un gran lavoro. È arrivato in una situazione tragica per i viola, c'erano contestazioni costanti, era morto il Presidente Commisso. Quando le stagioni vanno così, non è affatto facile rimetterle in piedi. Se la squadra fosse stata guidata male, sarebbe scesa in Serie B".