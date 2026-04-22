Il direttore di SportitaliaMichele Criscitiello ha parlato della possibile conferma di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Le sue parole.
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Criscitiello: “Vanoli? Serve riconoscenza. Senza di lui sarebbe stata Serie B”
Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato della possibile conferma di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Le sue parole.
"Vanoli è arrivato in una situazione disastrosa, psicologicamente il gruppo era morto. Vanoli doveva salvare la Fiorentina, e l'ha salvata. Bisogna essere riconoscenti, ha fatto un ottimo lavoro. Poi certo, se Paratici non lo ritenesse idoneo per la prossima stagione, ci starebbe. Ma non possiamo dire che Vanoli non abbia fatto un gran lavoro. È arrivato in una situazione tragica per i viola, c'erano contestazioni costanti, era morto il Presidente Commisso. Quando le stagioni vanno così, non è affatto facile rimetterle in piedi. Se la squadra fosse stata guidata male, sarebbe scesa in Serie B".
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