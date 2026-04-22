Commisso e il complimento a un allenatore italo-americano. Segnale per il futuro?

In casa Fiorentina tiene banco il tema del futuro di Paolo Vanoli. L'attuale allenatore della Fiorentina si alterna tra possibile permanenza e le mille voci su chi potrebbe prendere il suo posto. Tra questi c'è anche il nome di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo. Nel mentre, Joseph Commisso ha pubblicato sui social una storia Instagram per complimentarsi con Pellegrino Matarazzo.

Allenatore della Real Sociedad, ha vinto da poco la Coppa del Re contro l'Atletico Madrid. Il tecnico è italo-americano e ha frequentato la stessa università del Presidente della Fiorentina: la Columbia University. Questo il messaggio del patron viola, che sia un segnale anche per il futuro della panchina della Fiorentina?